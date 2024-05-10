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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere ve diğer eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceklerini belirterek "Ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak." dedi.

Mustafa Hatipoğlu  | 10.05.2024 - Güncelleme : 10.05.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuklara kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkenin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenleri her türlü olumsuzluktan korumanın, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmanın asli görevleri olduğunu vurguladı.

Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceği inşa ve ihya eden öğretmenlerin, başlarının tacı olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükümet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz. Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak, tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlerin müsterih olması gerektiğini vurgulayarak, "Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakarca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bu vesileyle, İstanbul'da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.


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