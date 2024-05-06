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Kültür

Kanadalı müzisyen Loreena McKennitt, Türkiye'de 3 konser verecek

Kanadalı müzisyen, besteci ve multienstrümantalist Loreena McKennitt, dünya turnesinin Türkiye ayağında İzmir, Ankara ve İstanbul'da konser verecek.

Ömer Faruk Yıldız  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Kanadalı müzisyen Loreena McKennitt, Türkiye'de 3 konser verecek

İstanbul

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, 30 yılı aşan kariyerinde "Eklektik Kelt" müziğiyle dünya çapında 20 milyona yakın albüm satan sanatçı, 30 Haziran'da İzmir Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda, 1 Temmuz'da Ankara Atılım Üniversitesi Atılım Sahne'de, 2 Temmuz'da ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşacak.

McKennitt, Pasion Turca organizasyonuyla gerçekleştireceği konserlerinde, bu yıl piyasaya sürdüğü "The Road Back Home" albümünün yanı sıra Türk hayranları için özel şarkılarını da seslendirecek.

Konser biletleri "Biletix", "Bubilet", "iticket" ve "Passo" platformlarından temin edilebilecek.

İlk albümü "Elemental"ı 1985'te çıkaran ve şimdiye kadar 20 stüdyo albümüne imza atan Loreena McKennitt, Kanada'nın en önemli müzik ödülü Juno ve Billboard Uluslararası Başarı Ödülü başta olmak üzere çok sayıda ödüle değer görüldü.

Başarılı sanatçı, kariyeri boyunca iki kez Grammy ödüllerine aday gösterildi.

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