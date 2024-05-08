Andrea Bocelli İstanbul'da 30. yıl konseri verecek
İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli, 8 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak.
İstanbul
Bocelli, İstanbul konserinde İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanında uluslararası büyük bir başarıya ulaşan albümlerinden de eserler seslendirecek.
Sanatçı, operalar, popüler Napoliten şarkılar ve sayısız arya kaydetti. Celine Dion ve Sarah Brightman gibi birçok isimle düetler yaptı.
Andrea Bocelli, 90 milyonun üzerinde kayıt satarak büyük bir başarı elde etti.
Kariyeri boyunca 6 kez Grammy Ödülü'ne, 6 kez de Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Bocelli'nin Hollywood Walk of Fame'de bir yıldızı da bulunuyor.
WO Entertainment, CEO Event ve Dolmabahçe AŞ işbirliğiyle organize edilen konserle ilgili detaylı bilgi için Biletwise, Biletix, Passo adlı internet adreslerinden ziyaret edilebilir.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.