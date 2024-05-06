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Kültür

Edirne'de üç gündür devam eden Kakava-Hıdrellez Şenlikleri sona erdi

Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenliklerinin son gününde Morİz Ritim Grubu sahne aldı.

Gökhan Zobar  | 06.05.2024 - Güncelleme : 06.05.2024
Edirne'de üç gündür devam eden Kakava-Hıdrellez Şenlikleri sona erdi

Edirne

Cuma günü başlayan şenlik programının son gününde, kadınlardan oluşan Morİz Ritim Grubu Saraçlar Caddesi'nde sahne aldı. Kadınların hareketli ezgileri eşliğinde turistler dans etti.

Edirne Belediye Bandosu da programda konser verdi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin yoğun bir katılımla gerçekleştirildiğini söyledi.

Kurumlarla işbirliği içinde güzel bir etkinlik düzenlendiğini belirten Akın, "Çok güzel sahne performansları sergilendi. Önceki yıllara göre çok fazla kalabalık vardı. Gün sayısını artırmak şehrimiz, misafirlerimiz ve kentimizi tanıtmak için çok önemli. Turizm potansiyelimiz her geçen gün artacak. Bize bununla ilgili sorumluluklar düşecek, biz de bunları eksiksiz bir şekilde yerine getireceğiz." dedi.

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