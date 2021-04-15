Kovid-19'a rağmen müzeler 2020'de 9 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı
Kültürel mirasın korunması, kültürel sürdürülebilirlik ve kolektif bellek oluşumunda önemli yer tutan müze ve ören yerleri, Kovid-19 salgınına rağmen, geçen yıl 8 milyon 918 bin 950 kişi tarafından ziyaret edildi.
Ankara
AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlık bünyesinde 204 müze, 142 ören yeri ve bağlı 296 özel müze, tarih severleri ağırlıyor. Bakanlığın himayesindeki müzelerin sayısı her geçen gün artarken, 204 müzede toplam 3 milyon 263 bin 251 eser bulunuyor.
Yılda ortalama 40 bin eser, müze koleksiyonlarına kazandırıldı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 10 Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından 2020'de, toplam 11 bin 632 taşınır kültür varlığının da konservasyonu yapıldı.
Müzeler 2021 turizm sezonuna hazırlandı
Müzelerin 2021 yılı turizm sezonuna hazırlanması ve yerli yabancı ziyaretçilere çağdaş müzecilik anlayışıyla daha iyi hizmet vermek, ziyaretçilerin ilgisini müze ve ören yerlerine çekmek amacıyla müzelerde yenileme, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları, etiketleme, bilgi panoları, teşhir tanzim çalışmaları ile birlikte bakımlar gerçekleştirildi.
Türkiye'de müze sayısını artırmak ve mevcut müzeleri yenilemek amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 2002-2020 yılları arasında 161 müzenin teşhiri yenilendi, uluslararası ölçekte ses getiren 43 müze ilk kez ziyarete açıldı.
Adana Müzesi, Uşak Müzesi, Kayseri Müzesi, Mersin Müzesi ve Van Müzesi başta olmak üzere 16 müze ise yeni inşa edilen binasında hizmet vermeye başladı.
Tunceli Müzesi, Hatay Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi, İstanbul Havalimanı Müzesi, Tarsus Müzesi geçen yıl açıldı. Çalışmaları tamamlanan Elbistan Şehir Müzesi ile Edirne Hıdırlık Tabya Balkan Tarihi Müzesi ise açılışa hazır halde, sanatseverlerle buluşacağı günü bekliyor.
Salgın müzelerin açılmasını yavaşlatmadı
Türkiye'nin her yerinde, arkeolojik, etnografik, güzel sanatlar, tematik, anı evi gibi temalarla faaliyet gösteren öne çıkan özel müzeler bulunuyor.
Bakanlığa bağlı faaliyet gösteren özel müzelerin sayısı da son yıllarda önemli oranda arttı. Özel müze sayısı, Nisan 2021 tarihi itibariyle 296'ya, koleksiyoner sayısı 1586'ya yükseldi.
Ülkeyi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan olumsuzluğa rağmen, geçen yıl, 26 özel müzeyle müzecilik tarihinde en çok özel müze açılması için izin verilen yıl oldu.
Müzeler ve ören yerleri, 2019'da toplam 35 milyon 48 bin 417 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı, 2020'de müze ve ören yerleri, Kovid-19 salgınına rağmen 8 milyon 918 bin 950 kişi tarafından ziyaret edildi.
Sanal müzelere 12 milyon ziyaretçi
Müze ve ören yerlerinin 3 boyutlu gerçek modellerinin internet üzerinden, etkileşimli gezilebilmesi, kültürel mirasın sanal ortamda da tanıtılması amacıyla 25 Mart 2020'de www.sanalmuze.gov.tr web sayfası ücretsiz olarak beğeniye sunuldu.
Bu kapsamda, 32 müze ve ören yeri ve bir geçici sergi, sanal olarak gezilebiliyor. Sanal müzeler, Nisan 2021 tarihi itibariyle 12 milyon 529 bin 246 milyon kez ziyaret edildi.
Göbeklitepe Örenyeri, Kurtuluş Savaşı Müzesi Efes Örenyeri, Troya Müzesi ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi en çok ziyaret edilen sanal müzeler arasında yer aldı.
"Eserleri korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AA muhabirine, müzelerin, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerinin sergilendiği, tarihin eski dönemlerinde yaşayan toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem bugünü hem de geleceği aydınlatan, bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlayan mekanlar olduğunu kaydetti.
Bakanlık olarak müzeleri, dünya müzelerinden daha yüksek standartlara getirmek için çalıştıklarını belirten Alpaslan, "Ülkemizin müzeleri, dünyada eşi benzeri olmayan kültür varlıklarına ev sahipliği yapıyor. Bu eserleri korumak, kollamak ve en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son yıllarda sayıları artan müzelerimizde kullandığımız teknoloji de bunun bir göstergesi." diye konuştu.
Alpaslan, salgın dolayısıyla her müze ve ören yeri için ayrı ayrı, ziyaretçi potansiyeli, fiziki durum, sosyal mesafe, giriş-çıkış güzergahları, müze ve ören yerinde ziyaretçilerinin geçireceği ortalama süre gibi faktörleri dikkate alarak bir "ziyaretçi yönetim planı" hazırladıklarını anlattı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, şunları kaydetti:
"Müzelerimizde sosyal mesafe kuralları uygulanıyor, hijyen önlemlerimizi de çok sıkı şekilde aldık. Pek çok ziyaretçimizi salgın döneminde rahatlıkla ağırladık. Tarihe ev sahipliği yapan müzeler, yaşayan mekanlardır. Sadece bir dört duvar değildir. Bundan dolayı müzeler ziyaretçileri ile anlam kazanır. Halkımızı, tarih severleri ve her yaştan insanı, müze ve ören yerlerimize bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.