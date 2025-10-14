Dolar
41.83
Euro
48.40
Altın
4,120.16
ETH/USDT
3,946.00
BTC/USDT
111,087.00
BIST 100
10,460.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür

Türk dizi ve film sektörü MIPCOM 2025'te

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve İstanbul Ticaret Odasının organizasyonuyla Türk televizyon, dizi, film ve içerik sektörü, dünyanın en prestijli içerik fuarlarından biri olan MIPCOM 2025'e katıldı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Türk dizi ve film sektörü MIPCOM 2025'te

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 13-16 Ekim tarihlerinde Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen MIPCOM 2025 fuarı, 100 ülke, 12 bin ziyaretçi ve 3 bin 300 içerik alıcısını bir araya getiriyor.

Türkiye bu yıl, 28 firmanın katılımıyla temsil ediliyor. Katılımcılar, uluslararası sektör temsilcileriyle görüşmeler yaparak yeni satış ve işbirliği olanaklarını değerlendiriyor. Fuarda dizi, film, animasyon, belgesel ve TV formatları tanıtılıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünyada büyüklüğü milyar dolarlarla ifade edilen dizi ve içerik sektörünün en güçlü ülkelerinden biri olan Türkiye, her yıl ürettiği yaklaşık 50 dizi ve küresel çaptaki yüz milyonlarca izleyicisiyle dikkati çekiyor.

Türkiye'de dizi filmlerin ihracat hacmi her geçen yıl büyüyor ve bu diziler ülkenin yumuşak gücü olarak kültür diplomasisine katkı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk içerik sektörünün dünyadaki yükselişini kalıcı kılmak ve daha ileri taşımak için yapımcı ve satış ajanslarının uluslararası fuarlarda güçlü biçimde yer almasını destekleyerek, ülkenin küresel içerik pazarındaki etkisini büyütmeyi amaçlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da Naip Barajı'nın doluluk oranı yağışlara rağmen artmadı
"Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturmada adli tıp görüşünü açıkladı
Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyredecek
İzmir ve Manisa'da 6,6 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat yapıldı
JASAT cinayeti aydınlatınca öldürülen kadının kabrini ailesi ilk kez ziyaret etti

Benzer haberler

Türk dizi ve film sektörü MIPCOM 2025'te

Türk dizi ve film sektörü MIPCOM 2025'te

L'Etape Türkiye by Tour de France, İstanbul'da kıtaları birleştirdi

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı bütüncül bir yaklaşımla yeniden hayata geçiyor

Diyarbakır'daki kilise "parmak izi" görünümlü kubbeyi görmek isteyen 35 bin kişiyi ağırladı

Diyarbakır'daki kilise "parmak izi" görünümlü kubbeyi görmek isteyen 35 bin kişiyi ağırladı
Depremlerin etkilediği Malatya, Kültür Yolu Festivali ile moral bulacak

Depremlerin etkilediği Malatya, Kültür Yolu Festivali ile moral bulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet