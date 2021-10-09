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Kültür

'Kıbrıs Zafere Doğru' 15 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

TRT 1 ekranlarında 15 Ekim'de izleyiciyle buluşacak "Kıbrıs Zafere Doğru" dizisinin afişi izleyiciyle buluştu.

Ahmet Esad Şani   | 09.10.2021
'Kıbrıs Zafere Doğru' 15 Ekim'de izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun paylaştığı, ikinci sezonunda "Kıbrıs Zafere Doğru" adıyla yayın hayatına devam edecek.

Kıbrıs'ın "Erenköy Direnişi"nin ekrana geleceği yeni sezonda Kıbrıslı Türklerin vatanı için verdiği zorlu mücadelede, tüm gerçekçiliği ve çarpıcılığıyla ekranlara yansıyacak.

Çekimleri Kıbrıs'ta devam eden, oyuncu kadrosu, hikayesi ve prodüksiyonuyla dikkati çeken dizide, Makaryos tarafından adadan sürgün edilen ve Kıbrıs'a alınmayan Rauf Denktaş'ın yanında TMT'nin bayraktarı, komutan Ali Rıza Vuruşkan ile gizlice deniz yoluyla adaya girmesi anlatılacak.

Dizide ayrıca, ailesine kavuşan Kemal Dereli, Derviş, Ankaralı ve nişanlısı Ayşe'nin yaşadıklarını ve 713 kişilik mücahit topluluğunun düşmana karşı mücadelesi ile Türkiye'den gelen 64 savaş jeti ile Rum tarafını bombardımana tutup Türkiye'nin ilk hava şehidi olan Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in kahramanlık hikayesi de izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Osman Taşcı ve Barış Erçetin'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın kaleme aldığı "Kıbrıs Zafere Doğru" 15 Ekim saat 20.00'de TRT 1'de yayınlanacak.

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