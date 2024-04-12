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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail'in saldırısına uğrayan TRT ekibine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Her geçen gün artan İsrail vahşeti karşısında mazlumun yanında yer alarak hakikati savunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kemal Karadağ  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu aralarında TRT Arapça ekibinin de bulunduğu bir grup gazetecinin yaralanmasına ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Katil İsrail yönetiminin Gazze Nuseyrat kampında gazetecilere düzenlediği saldırıda yaralanan TRT Arabi Kameramanı Sami Şahada'ya Rabb'imden acil şifa diliyor, sahada canları pahasına görev yapan tüm basın mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Her geçen gün artan İsrail vahşeti karşısında mazlumun yanında yer alarak hakikati savunmaya devam edeceğiz. İsrail'in Gazze’de sürdürmüş olduğu katliam, bütün insanlık için yüz karası olmaya devam ediyor. Sistematik olarak işlenen bu insanlık suçuna karşı sessiz kalan uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

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