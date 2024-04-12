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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in TRT ekibine saldırısına ilişkin, "Uluslararası basını ve basın özgürlüğünün bayraktarlığı yapanları bu suçları görmeye ve tavır almaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 12.04.2024 - Güncelleme : 12.04.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'in TRT ekibine saldırısına tepki

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nı bombalaması sonucu yaralanan TRT Arabi kameramanı Sami Şahada'ya şifa, TRT ailesine ise geçmiş olsun dileğinde bulunarak şunları kaydetti:

"İsrail, basın mensuplarına yaptığı saldırılarla katliamlarını ve insanlığa karşı suçlarını örtemeyecek. Uluslararası basını ve basın özgürlüğünün bayraktarlığı yapanları bu suçları görmeye ve tavır almaya davet ediyoruz. Demokrasi, temel haklar ve basın özgürlüğü için Gazze en açık samimiyet testidir."

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