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Kültür

Hakkari'deki Sineber Şelalesi doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Hakkari'ye gelen doğaseverler, Sineber Şelalesi'nde metrelerce yükseklikten iple iniş yaptı.

Sayim Harmancı   | 05.08.2021
Hakkari'deki Sineber Şelalesi doğaseverlerin ilgisini çekiyor

Hakkari

Hakkari'ye gelen doğaseverler, Sineber Şelalesi'nde metrelerce yükseklikten iple iniş yaptı.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Kaval köyü sınırlarında bulunan şelale, el değmemiş doğası, kanyonu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzur ortamının sağlanmasıyla farklı illerden gelen doğaseverler, bölgede yıllardır saklı kalan eşsiz güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.

Cilo Dağlarındaki buzulları ve Cennet Cehennem Vadisi'ni gezen doğaseverler, kanyonda metrelerce yükseklikten akan şelaleden iple iniş yaptı, bölgenin güzelliklerinin tadını çıkardı.

Ziyaretçilerden Bahar Gündoğdu, yaptığı gezileri kaleme aldığını, ayrıca ülkedeki doğal güzelliklerin bilinmesi için sosyal medya hesaplarından paylaştığını söyledi.

Türkiye ve yurt dışında farklı şehirlerde "canyoning sporu" yaptığını belirten Gündoğdu, şunları aktardı:

"Nerede bir şelale varsa oraya gider ve gezerim. İki kadın olarak evimizden çıktık 12 şehir gezdik. Şimdi de Hakkari'deyim. Hakkari'nin doğası muhteşemmiş. Bahsedildiğinden daha güzel. Canyoning sporunu yapıyoruz. Bu sporu da Hakkari'ye taşımış olduk. Şelalede yaklaşık 60 metreden iple iniş yaptık. Tarif edilmez bir duyguydu. Herkes gelsin buraya. Gayet güvenli, hiçbir sorun yok."

Çilem Yaşar ise arkadaşıyla birlikte bölgedeki doğal güzellikleri görmek ve keşfetmek için kente geldiklerini aktardı.

Kentin doğasına hayran kaldıklarını dile getiren Yaşar, "Sineber Şelalesi'ne geldik fakat şanssızlık yaşadık. Sel nedeniyle su çamurlu akıyor. Yine de inanılmaz mutluyuz. Buradaki herkes bize çok yardımcı oldu. Biz ekstrem bir spor yapıyoruz. Çok yüksek olduğu için ben iniş yapamadım ama arkadaşım yaptı. İnşallah bir daha ki sefere biz de iniş yaparız." diye konuştu.

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu da Hakkari'nin tüm doğa sporlarının rahatlıkla yapılabileceği bir yer olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yıllardır Hakkari'de doğa sporları yapıyoruz. Kulübümüz bünyesinde birçok branşta etkinlik gerçekleştirdik. Bugün de İstanbul'dan gelen iki arkadaşımızla Sineber Şelalesi'nde canyoning yaptık. Bu sporun da yaygınlaşması için elimizden geleni yapacağız. Kentimize yurt içinden ve yurt dışından turistlerin ilgisi arttı."

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