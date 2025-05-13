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Hakkari'de toz taşınımı ve rüzgar etkili oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, toz taşınımı ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Mehmet Dayan  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Hakkari'de toz taşınımı ve rüzgar etkili oldu

Hakkari

İlçede öğle saatlerinde görülen ve etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde de azalma yaşandı.

Toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz birikti.

İlçe genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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