Hakkari'de toz taşınımı ve rüzgar etkili oldu
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, toz taşınımı ve rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Hakkari
İlçede öğle saatlerinde görülen ve etkisini artıran toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düştü, hava kalitesinde de azalma yaşandı.
Toz taşınımı nedeniyle araçların üzerinde toz birikti.
İlçe genelinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle de vatandaşlar zor anlar yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.