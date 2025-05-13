Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başladı
Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın, Konya'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığınca düzenlendiği bildirildi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek tatbikata, ABD, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'ın katılacağı belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Tatbikatta, Türkiye'den Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yer alacak.
📍 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı / Konya— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 13, 2025
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başlıyor!
Türkiye’nin ev sahipliğinde, 12-23 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek tatbikata ABD, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi… pic.twitter.com/AZKmjJD8Ds
Öte yandan, paylaşımda tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi. Görüntülerde, tatbikata katılan uçak ve helikopterlerin "fil yürüyüşü" gerçekleştirdiği anlar da yer aldı.
Askeri bir terim olan "fil yürüyüşü", bir tehlike anında uçakların tam mühimmatlı şekilde, belirli bir düzende kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.