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Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı'nın başladığını duyurdu.

Utku Şimşek  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tatbikatın, Konya'da konuşlu 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığınca düzenlendiği bildirildi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 12-23 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek tatbikata, ABD, Almanya, Azerbaycan, Bosna Hersek, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan'ın katılacağı belirtildi.

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Tatbikatta, Türkiye'den Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının yanı sıra Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları yer alacak.

Öte yandan, paylaşımda tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi. Görüntülerde, tatbikata katılan uçak ve helikopterlerin "fil yürüyüşü" gerçekleştirdiği anlar da yer aldı.

Askeri bir terim olan "fil yürüyüşü", bir tehlike anında uçakların tam mühimmatlı şekilde, belirli bir düzende kalkışa hazır olduğunu ifade etmek için kullanılıyor.

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