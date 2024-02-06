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6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki mezarlıkta kabir ziyareti gerçekleşiyor.
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Mehmetçik 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatı kaybeden vatandaşlar için bir yıl sonra depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşunda bulunulduğunu bildirdi.

Utku Şimşek  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Mehmetçik 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu

Ankara
06.02.2024


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 yıl önce bugün saat 04.17'de meydana gelen depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı depremin gerçekleştiği dakikalarda saygı duruşu ile andık. Yitirdiğimiz her bir cana Allah’tan rahmet diliyor, onları saygı ile anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, saygı duruşunun gerçekleştirildiği anlardan görüntüler de paylaşıldı. Görüntülerde, Bakanlık binası ve Kuvvet Komutanlıkları yerleşkesinin yanı sıra hudut birliklerinde görev başındaki Mehmetçiğin de saygı duruşunda bulunduğu görüldü.

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