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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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