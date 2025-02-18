Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 18, 2025
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi devam edecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/zJm3N9sN3a