Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Balık Ayhan" için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Balık Ayhan" adıyla tanınan Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ayhan Küçükboyacı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:
"Vefat haberini üzüntüyle öğrendiğim Roman müziğinin müstesna sesi 'Balık Ayhan' Ayhan Küçükboyacı'ya Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum."
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