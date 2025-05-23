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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli'de "2. Uluslararası 15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"nde konuşuyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin Mayıs Ayı Buluşması'nda konuşuyor.
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Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Sıraç Karadeniz  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı Fotoğraf: Sıraç Karadeniz/AA

Hakkari

Sertip D. idaresindeki 30 D 2044 plakalı öğrenci servisi, Altınsu köyü Bermeş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 13 öğrenci, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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