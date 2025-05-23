Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Hakkari
Sertip D. idaresindeki 30 D 2044 plakalı öğrenci servisi, Altınsu köyü Bermeş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
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İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 13 öğrenci, ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, hastaneye gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.