Dolar
39.03
Euro
44.25
Altın
3,334.14
ETH/USDT
2,658.70
BTC/USDT
110,720.00
BIST 100
9,439.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli'de "2. Uluslararası 15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi"nde konuşuyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin Mayıs Ayı Buluşması'nda konuşuyor.
logo
Gündem

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 64 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fatma Nur Candan  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyonların Antalya, Artvin, Adana ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıklarınca yürütüldüğünü belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şüpheliler hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" gibi suçlardan soruşturma başlatıldığını ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka ve kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyalin ele geçirildiği bilgisini verdi.

23.05.2025


MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 785 milyon liralık hesap hareketliliğinin tespit edildiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Şüphelilere ait 402 banka hesabı, 18 kripto varlık hesabı, 5 araç ve 2 konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 otomobile el konuldu. Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemiz ve operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 64 zanlıdan 35'inin sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını ve 29'u hakkında adli kontrol kararının verildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin Antalya'da yeşil reçeteli ilaçları, sahte reçetelerle usulsüz sattıkları, Artvin'de cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgilerini satın aldıkları ve kendilerini avukat, mali müşavir ve muhasebeci olarak tanıtarak 'uzlaşı parası' talep edip vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Adana'da 'yardım' adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıttıkları kişilerin bilgilerini ele geçirerek toplam 343 vatandaşımızı dolandırdıkları, Balıkesir'de ise para karşılığı sahte engelli raporları düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakkari'de öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul merkezli 36 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 56 zanlı yakalandı
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 44 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 64 şüpheli yakalandı

Ülke genelindeki denetimlerde 49 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Narkokapan-İstanbul 2 operasyonunda 272 şüpheli gözaltına alındı

Siber suçlara yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklandı

Siber suçlara yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 170 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kadına yönelik şiddeti medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyoruz
Kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranan 4 şüpheli Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet