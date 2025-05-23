Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hilton Bomonti Hotel'de Uluslararası Aile Forumu'na katılacak.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin ev sahipliğinde düzenlenecek "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"na iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in yargılandığı duruşmayı izleyecek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, "Mazot Desteğiyle Çiftçilerimizin Yanındayız" programına ve Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Çalışma Yemeği'ne katılacak.
(İstanbul/10.00/11.00/14.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Aile Forumu Kapanış Programı'na iştirak edecek.
(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"na katılacak.
(Sakarya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kocaeli Valiliğine ziyarette bulunacak, 2. Uluslararası 15. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi'ne iştirak edecek.
(Kocaeli/09.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek.
(Erzincan/10.50) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yapay Zeka Politikaları Derneğince düzenlenen "AI Tomorrow Summit 2025" programına katılacak.
(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB İkiz Kuleler'de yapılacak "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"na iştirak edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin Ulaştırma Bakanı Liu Wei ile ikili görüşme yapacak.
(Pekin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini, mayıs ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini ve haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(İstanbul/10.00/14.30)
6- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.
(İstanbul/14.00)
7- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin bitkisel üretim 1. tahminini ve ocak-mart dönemi yapı izin istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erekçi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un başkanlık ettiği heyetler, dolaylı nükleer müzakereler için bir araya gelecek.
(Roma) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırılar ve yansımaları izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin Mayıs Ayı Geleneksel Buluşması'na katılacak.
(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 4. Uluslararası Cudi Cup Tenis Turnuvası'nın kupa törenine katılacak, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos AKTOR arasında oynanacak yarı final maçını takip edecek.
(Şırnak/10.00/Abu Dabi/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- 2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde başlayacak; organizasyonun ilk günü yarı finalde Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR ve Olympiakos-Monaco müsabakaları oynanacak.
(Abu Dabi/18.00/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- 7. Etnospor Kültür Festivali'ne Atatürk Havalimanı'nda devam edilecek.
(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
4- Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Teksüt Bandırmaspor, Geosis Boluspor'u konuk edecek.
(Balıkesir/16.00) (Fotoğraflı)
5- Hentbol Kadınlar Süper Lig 4'üncülük maçında Üsküdar Belediyespor ile Ortahisar Belediyespor, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(Ankara/13.30) (Fotoğraflı)
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