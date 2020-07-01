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Kültür Sanat

Ersoy ve Çavuşoğlu Almanya'da 'güvenli turizmi' anlatacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Almanya'ya giderek, Türkiye’nin 2020 turizm sezonunda uygulamaya başladığı "Güvenli Turizm Sertifikasyonu"nu mevkidaşlarına anlatacak.

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 01.07.2020
Ersoy ve Çavuşoğlu Almanya'da 'güvenli turizmi' anlatacak

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Almanya'ya giderek, Türkiye’nin 2020 turizm sezonunda uygulamaya başladığı "Güvenli Turizm Sertifikasyonu"nu mevkidaşlarına anlatacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy'un, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkelerle başlattığı diplomasi trafiğinin yeni durağı Almanya olacak.

Ersoy, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın Almanya'yı ziyaret edecek. Ersoy ve Çavuşoğlu'na ziyarette, Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve bakanlıkların üst düzey bürokratları eşlik edecek.

Heyet, günübirlik gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Almanya Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Alman hükümetinin turizmden sorumlu yetkili ismi Thomas Bareiss ile görüşecek.

Türkiye'nin yerli ve yabancı ziyaretçilere sunduğu güvenli tatil hizmetinin anlatılacağı görüşmelerde, Almanya'nın hükümet yetkililerine, uygulamaya konulan sertifikasyon programı ile Türkiye'nin sağlık altyapısı anlatılacak.

İki bakan, Türkiye'de havalimanlarından konaklama ve yeme içme tesislerine kadar ziyaretçilerin karşılaşacakları tüm süreçleri, turizm bölgelerindeki vaka sayıları ve uygulamaya konulan sağlık sigorta sistemini Alman mevkidaşlarına tüm detaylarıyla aktaracak.

Türkiye'de uygulanan tedavi süreçleriyle ilgili bilgilerin de verileceği ziyaretle Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını bir an evvel kaldırması hedefleniyor.

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