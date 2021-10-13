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Kültür

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye başladı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre kitapseverlere hizmet vermeye başladı.

Mümin Altaş   | 13.10.2021
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi 24 saat hizmet vermeye başladı

Ankara

Kovid-19 salgını nedeniyle 15 Mart- 31 Mayıs 2020 arasında ziyaretçi kabul edilmeyen kütüphane, 1 Haziran 2020 itibarıyla 09.00-18.00 saatleri arasında anlık 1000 kişi kapasiteyle sınırlandırılmıştı.

Ülkede Kovid-19 aşılanma oranının artması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ve yükseköğretimde yüz yüze eğitimin devam etmesiyle Millet Kütüphanesi'nin çalışma saatleri ve ziyaretçi kapasitesinde de güncellemeye gidildi.

Kütüphane, hafta içi ve hafta sonu 24 saat esasına göre, 1500 kişi kapasitesiyle kitapseverlere, araştırmacılara hizmet edecek.

Kütüphanede, 2. ve 4. kattaki okuma salonları, Nadir Eserler Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi, Cihannüma Salonu, Referans Bölümü 24 saat, Gençlik Kütüphanesi, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi ve Süreli Yayınlar Salonu ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Ses ve Görüntü Kütüphanesi ise kapalı olacak.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul edilen Millet Kütüphanesi'nin doluluk oranı, anlık olarak "www.mk.gov.tr" internet adresinden takip edilebiliyor.

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