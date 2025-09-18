GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde açılan iki sergi sanatseverleri ağırlıyor
GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında açılan iki sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Gaziantep
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival devam ediyor.
Bu kapsamda Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Kültürlerarası Sanat Diyalogları Derneği (İKASD) tarafından projelendirilen "Matraki: Bir Osmanlı Yıldızı" ve "Kuralsız Bağlantılar" adlı iki sergi ziyaretçileri ağırlıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kahraman Emmioğlu Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Barış Çiviroğlu, AA muhabirine, kültür merkezinde açılan iki serginin 22 Eylül Pazartesi gününe kadar açık olacağını belirtti.
Serginin şu ana kadar 1600 kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisini paylaşan Çiviroğlu, "Sanatseverler bu serginin açılmasından dolayı çok memnun kaldı. Bu eserler ilk defa Gaziantep'te sergileniyor. Özel sergilerdir. Biz çok memnunuz. Tüm sanatseverleri bekliyoruz." dedi.
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Dönay Uyar ise sergiyi öğrencileriyle birlikte ziyaret ettiklerini anlattı.
Öğrencilerin sanata bakış açılarının gelişmesi açısından sergiyi değerli bulduğunu dile getiren Uyar, "Tarihçi olduğum için Matrakçı Nasuh'u derslerimde öğrencilerime de anlatıyorum. Öğrencilerim burada Matrakçı Nasuh'un eserlerini yakından görmüş oluyor. Sergide özellikle Monet'in orijinal eserleri bulunuyor. Kendisi zaten dünyada ünlü bir sanatçı. Matrakçı Nasuh'un minyatürlerinin benzerlerini görünce öğrencilerin de çok hoşuna gitti. Sergi bizim için çok büyük avantaj oldu." diye konuştu.