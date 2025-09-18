Balıkesir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı, Antalya ve Muğla'daki yangınlara müdahale sürüyor
Antalya'nın Alanya ile Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçelerindeki orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Balıkesir'in Dursunbey ve Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangınlar ise kontrol altına alındı.
Balıkesir/Antalya/Muğla
Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Küçükler Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 1 helikopter, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 250 personel ile müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Antalya'nın lçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Macun Mahallesi'nde Milli Eğitim lojmanlarının bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA'lar müdahale etti.
Yangın bölgesine yakın lojmanda ve evlerde yaşayanlar, güvenli bölgelere yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Aliefendi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim yerlerine yakın bölgeye ulaştı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Ayrıca bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı.
Ormanlık alana yakın otluk bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı
Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alana yakın bölgedeki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Konak Mahallesi'nde ormanlık alana yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı.
Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AA muhabirine, yangının Konak Mahallesi'nde çıktığını, Macun ve Çalkaya Mahallelerine sıçradığını söyledi.
Otluk ve kamışlık alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit ettiğini dile getiren Yıldırım, "Üç mahallede çıkan yangın kontrol altına alındı, herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok, bir ev zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor." diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Mehmet Gündüz de evde otururken alevleri fark ettiklerini söyledi. İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelerek çalışmaya başladıklarını anlatan Gündüz, mahalle sakinlerinin de ekiplere destek verdiğini kaydetti.
Muğla
Muğla'nın Köyceğiz ve Milas ilçesilerinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Köyceğiz'in Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.
Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Milas'ın Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.