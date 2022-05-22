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Sağlık, Koronavirüs

TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi

TURKOVAC aşısını geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 12 ilde gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" kapsamında söyleşiye katıldı.

Esma Küçükşahin   | 22.05.2022
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi Fotoğraf: Esma Küçükşahin - AA

Kayseri

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla Kayseri Organize Sanayi Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen tanıtım günleri; konserler, söyleşiler ve sahne gösterileriyle sürüyor.

TURKOVAC aşısını geliştiren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, etkinlik kapsamında katıldığı söyleşide, kuduz aşısının dünyada üretildiği birkaç ülkeden birinin de Türkiye olduğunu, 1940 yılında kolera aşısının Türkiye'den Çin'e gönderildiğini belirtti.

Özdarendeli, 6 milyonun üzerinde kişinin direkt koronavirüs nedeniyle öldüğünün açıklandığını aktararak, "Birtakım varyantların çıkması, özellikle Omicron varyantında ölüm oranlarının biraz daha düşmesi, aşılamanın ve hastalığı geçiren insan sayısının da artmasıyla pandeminin sonuna yaklaşıyoruz şeklinde umudumuzu sürdürüyoruz, vakaların azaldığını biliyoruz." diye konuştu.

Özdarendeli, TURKOVAC aşısının üretim aşamaları ve kullanım onayı almasıyla ilgili de bilgiler verdi.

Türkiye'nin TURKOVAC aşısını üretmesinin önemine dikkati çeken Özdarendeli, "Ülkemizin imkanlarıyla tamamen sıfırdan başlayıp üretime kadar olan bütün süreçlerin Türkiye'de yapılmış olması, bunun algoritmasının ve prosedürünün çıkarılması önemli bir nokta. TURKOVAC aşı çalışmaları bizim laboratuvarımızda 8-10 kişilik ekiple başladı. Şu anda 700-800 kişinin çalıştığı, ayda birkaç milyon dozun üretildiği operasyon haline geldi." ifadelerini kullandı.

Tanıtım günlerinde Kayseri'deki öğretmenlerden oluşan 7 bölge, 7 renk, 7 kuşak halk oyunları ekipleri gösterilerini sahneledi.

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nün Selçuklu kıyafetlerinden oluşan sergisi de katılımcılarla buluştu.

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TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
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