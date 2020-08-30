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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1027 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839 oldu. 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

Özcan Yıldırım   | 30.08.2020
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.

Son 24 saatte 1027 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839 oldu.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, paylaşımında, "Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

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