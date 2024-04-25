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Politika

AB Komisyonu üyesi Ferreira'den AB-Türkiye ilişkilerine "güçlendirme" vurgusu

AB Komisyonu Üyesi Elisa Ferreira, "Salgın atlatıldı, etrafımızda devam eden savaşlar var ve Türkiye’de deprem yaşandı. Türkiye ile AB arasında daha da güçlendirilmiş ilişkilerin, işbirliğinin ortaya çıkması için iyi başlangıç anı ve zamanı." dedi.

Fırat Özdemir  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
AB Komisyonu üyesi Ferreira'den AB-Türkiye ilişkilerine "güçlendirme" vurgusu Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Gaziantep

Ferreira, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştü.

Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından gazetecilere, Türkiye AB'nin, AB'nin de Türkiye'nin büyük bir ortağı olduğunu söyleyen Ferreira, şöyle devam etti:

"Özellikle işbirliğinin ve istikrarın her zamankinden daha da önemli olduğu bir dönemde, bu işbirliğinin güçlendirilmesi çok önemli. Salgın atlatıldı, etrafımızda devam eden savaşlar var ve Türkiye'de deprem yaşandı. Dolayısıyla Türkiye ve AB arasında daha da güçlendirilmiş ilişkilerin, işbirliğinin ortaya çıkması için iyi başlangıç anı ve zamanı. AB, Türkiye'nin çok önemli bir ticaret ortağı. Her iki blok, daha istikrarlı gelişmeye beraber yürüyebilir ve kendi genç vatandaşlarına çok daha iyi imkanlar sağlayabilir. Tabii ki AB ile Türkiye arasında farklılıklar var ama iş birliğinin güçlendirilmesi için birçok alan da var."

AB'nin en büyük desteği depremi yaşayan Türkiye'ye

Ferreira, AB’nin, Türkiye'nin yaşadığı afete destek vermek için 400 milyon avro sağladığını, bu desteğin Avrupa tarihinde sağlanan en yüksek miktar olduğuna değindi.

Bu desteğin henüz üye olmayan ve katılım sürecinde bulunan Türkiye'ye sağlandığını anımsatan Ferreira, "Destek için sağlanan 400 milyon avro, AB'nin farklı komisyonlarının taahhütte bulunduğu 1 milyar avronun en büyük kısmı. Destek, özellikle yeniden inşa çalışmalarının desteklenmesi için sağlandı." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Dış İlişkiler Daire Başkanı Maruf Yaman ve ilgililer hazır bulundu.

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