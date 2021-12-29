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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 36 bin 684 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Tosun   | 29.12.2021
Türkiye'de 36 bin 684 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 366 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 638 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,01, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,62 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 130 milyon 571 bin 857 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. Risk grubundakiler daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır."


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