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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 24 bin 409 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi.

Özcan Yıldırım   | 29.10.2021
Türkiye'de 24 bin 409 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 846 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 123 bin 219'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 99 bin 423 doz aşı uygulandı.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranın en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebe ölümleri 2020'de salgın öncesi yıla göre yüzde 52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla yüzde 50 daha fazla anne adayını Kovid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin yüzde 99'u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. Bebekler doğmalı, anneler yaşamalı" ifadesini kullandı.


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