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Türkiye, Koronavirüs

MSB: Dikimevleri ve MKE'de, TSK'nin ihtiyacı olan maske imalatı hızla sürüyor

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olan her tür maske imalatının hızla devam ettiği bildirildi.

Barış Gündoğan   | 21.03.2020
MSB: Dikimevleri ve MKE'de, TSK'nin ihtiyacı olan maske imalatı hızla sürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı olan her tür maske imalatının hızla devam ettiği bildirildi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına da destek verileceği belirtildi.

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