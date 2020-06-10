Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizmde yeni normale geçişe ilişkin, "Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum." dedi.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,turizmde yeni normale geçişe ilişkin, "Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Önceliğimiz bütün ülkelerle hava trafiğini başlatmak." dedi.
Turizmde sertifikasyon
Bakan Ersoy, "Avrupa'da bu işi bu kadar düzgün ve güvenilir şekilde yapan ilk ülke Türkiye" diye konuştu.
Turizm
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "İç pazarda hareketlilik şu anda yüzde 45'lere geldi. İç turizm açısından bakarsanız çok iyi" diye konuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy "Galata Kulesi'nin içindeki kapalı alanı boşaltıp müze haline getiriyoruz." dedi.
Ayasofya'nın ibadete açılması
Ersoy "Mahkemenin kararından sonra turizm açısından endişelenmem. Biz onun çözümünü buluruz." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.