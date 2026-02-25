Dolar
Kültür

Bakan Ersoy: Öğrenciler, kütüphaneden hem kitaplarını aldılar hem ilahilerini söylediler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gezici kütüphanelerimiz sadece kitap ulaştırmıyor, çocuklarımızın hayallerine, sesine ve coşkusuna da eşlik ediyor." ifadelerini kullandı.

Eylül Aşkın Akçay  | 25.02.2026 - Güncelleme : 25.02.2026
Bakan Ersoy: Öğrenciler, kütüphaneden hem kitaplarını aldılar hem ilahilerini söylediler

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal'deki hesabından Adana Yeni Yayla Ortaokulu öğrencilerinin gezici kütüphaneden kitap ödünç aldıkları ana ilişkin görüntü paylaştı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Kitaplarını aldılar, ilahilerini söylediler… Adana Yeni Yayla Ortaokulu öğrencileri, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüzün gezici kütüphanesinden ödünç aldıkları kitaplarla hem okuma heyecanını hem de gönül dünyalarını bir araya getirdi. Gezici kütüphanelerimiz sadece kitap ulaştırmıyor, çocuklarımızın hayallerine, sesine ve coşkusuna da eşlik ediyor. Türkiye'nin dört bir yanına bilgiyi, kültürü ve iyiliği taşımaya devam ediyoruz."

