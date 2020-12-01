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Türkiye, Koronavirüs

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

01.12.2020
Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yeni önlemler doğrultusunda hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'den yarın 05.00'e kadar uygulanacak.

Doğu Anadolu'da cadde ve meydanlarda sokağa çıkma kısıtlaması sessizliği

Doğu Anadolu Bölgesindeki 7 ilde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelgede yeni önlemler kapsamında hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı. 

Hafta içi her gün devam edecek kısıtlama kapsamında, Erzurum, Erzincan, Kars, Tunceli, Ağrı, Ardahan, Iğdır'da 21.00 itibarıyla cadde, meydan, sokaklar ve tarihi alanlar sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaptı.

Polis ve zabıta ekipleri, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

Ege'de cadde ve meydanlar sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boşaldı  

Ege Bölgesi'ndeki illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde araç ve insan yoğunluğu sona erdi. 

İzmir'de cadde ve sokaklarda saatin 21.00 olmasıyla hareketlilik oldukça azalırken Karşıyaka İskele önünde çok az sayıda insan görüldü.

Aydın'da kısıtlamanın başlamasıyla birlikte cadde ve sokaklar boşaldı. Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok noktada emniyet ve jandarma ekipleri denetim yapıyor. 

Manisa'da da meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı. 21.00 itibarıyla başlayan uygulamayla başta Mimar Sinan Bulvarı olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, İzmir, Cumhuriyet ve Kumludere gibi yoğun caddelerde sakinlik gözlendi. Polis ekipleri de ana cadde ve kavşaklarda denetim yaptı.

Uşak'ta, kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Atapark gibi alanlar kısıtlamayla birlikte sessiz kaldı. 

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlere başladı. Dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurularak izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

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