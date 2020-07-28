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Koronavirüs

Kanada Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir'i onayladı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 tedavisi için "Remdesivir" adlı antiviral ilacı resmen onayladı.

Seyit Aydoğan   | 28.07.2020
Kanada Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tedavisi için 'Remdesivir'i onayladı

Toronto


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada Federal Sağlık Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "Remdesivir" adlı antiviral ilacı resmen onayladığı bildirildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde, "Remdesivir, Kanada'daki şiddetli Kovid-19 semptomları olan hastaların tedavisi için onaylandı" başlığı ile yapılan açıklamada, bunun Kovid-19 tedavisi için izin verilen ilk ilaç olduğu kaydedildi.

İlacın faydaları ve yan etkilerinin, altı hafta süren bir incelemeden geçirildiği kaydedilen açıklamada, ayrıca uluslararası raporların da ışığında güvenlik, etkinlik ve kalite verilerinin tarandığı ifade edildi.

"Remdesivir"in bu süreçte, bakanlık tarafından yürütülen Özel Erişim Programı kapsamında az sayıda Kovid-19 hastasının tedavisinde de kullanıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, ilacın, yetişkinler ile 12 yaş ve üstü, vücut ağırlığı en az 40 kilogram olan gençlerde kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, daha önce Ebola tedavisinde kullanılan ilacın, akciğer iltihaplanması ve ciddi nefes alma sorunu yaşayan Kovid-19 hastalarının tedavisi için onaylı ilaç olduğu hatırlatıldı.

Bakanlığın belirlediği şartlara göre ilaç sadece hastaların yakından izlenebileceği sağlık kuruluşlarında kullanılacak.

"Gilead Sciences" isimli şirket tarafından üretilen "Remdesivir", bir süre önce ABD, Japonya, Singapur ve Avustralya ile bazı Avrupa ülkelerinde Kovid-19 tedavisi için onay almıştı.

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