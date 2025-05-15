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Dünya

Kanada'nın Manitoba eyaletinde orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Kanada'nın Manitoba eyaletindeki Whiteshell​​​​​​​ Eyalet Parkı'nda, hızla yayılan orman yangınları nedeniyle iki kişinin hayatını kaybetmesi ve tahliyelerin başlaması üzerine olağanüstü hal ilan edildi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Kanada'nın Manitoba eyaletinde orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Ankara

Kanada yerel basınındaki habere göre, Manitoba Eyaleti Başbakanı Wab Kinew, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) koruma altındaki alanlar kategorisinde bulunan Whiteshell​​​​​​​ Eyalet Parkı'nda olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti.

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Olağanüstü hal ilanının, tahliyelerin daha güvenli şekilde yürütülmesine ve orman yangınlarıyla daha etkili mücadele edilmesine yardımcı olacağını vurgulayan Kinew, iki kişinin hayatını kaybettiğini doğrulayarak bu kişilerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kinew, Manitoba Meclisi'nde bayrakların yarıya indirildiğini hatırlatarak, bunun yaşanan kayıplar karşısında duyulan üzüntüyü ve bu yılki orman yangınlarının duygusal etkisini yansıtan küçük bir jest olduğuna işaret etti.

Halka tahliye emirlerine uymaları çağrısında bulunan Kinew, "Orman yangını olmayan bir bölgede bile olsa kontrolden çıkan herhangi bir yangın, potansiyel olarak kaynakları acil yardıma ihtiyaç duyduğumuz ön hatlardan uzaklaştırabilir." dedi.

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