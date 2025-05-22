ABD Başkanı Trump, Kanada'da yapılacak G7 Liderler Zirvesine katılacak
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesine katılacağını doğruladı.
Washington
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın G7 gündemine ilişkin açıklama yaptı.
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Trump'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Kanada'da gerçekleştirilecek G7 Liderler Zirvesine katılacağını teyit eden Leavitt, Trump'ın Kanada ziyaretinin detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.