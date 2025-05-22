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Dünya

ABD Başkanı Trump, Kanada'da yapılacak G7 Liderler Zirvesine katılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek ay Kanada'da düzenlenecek G7 Liderler Zirvesine katılacağını doğruladı.

Hakan Çopur  | 22.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
ABD Başkanı Trump, Kanada'da yapılacak G7 Liderler Zirvesine katılacak

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump'ın G7 gündemine ilişkin açıklama yaptı.

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Trump'ın 15-17 Haziran tarihlerinde Kanada'da gerçekleştirilecek G7 Liderler Zirvesine katılacağını teyit eden Leavitt, Trump'ın Kanada ziyaretinin detaylarının ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti.

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