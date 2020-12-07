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Koronavirüs

Çinli Sinovac Biotech şirketine geliştirdiği aşı için 515 milyon dolarlık fon

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech, geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üretim kapasitesinin artırılması için Çinli bir şirketten 515 milyon dolarlık fon aldığını duyurdu.

Emel Gözellik   | 07.12.2020
Çinli Sinovac Biotech şirketine geliştirdiği aşı için 515 milyon dolarlık fon

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sinovac Biotech'in Başkanı Veydong Yin yaptığı açıklamada, "Asya ve Latin Amerika'daki klinik denemelerde önemli bir aşamaya ulaşan Kovid-19 aşısı CoronaVac'ın geliştirilmesinde büyük ilerleme kaydettik." dedi.

Sino Biopharmaceutical'dan 515 milyon dolarlık fon aldıklarını kaydeden Veydong Yin, böylece aşının üretim kapasitesinin iki katına çıkacağını belirtti.

Sinovac'ın yıllık 300 milyon doz aşı üretmeyi planladığı ifade edildi. Şirketin, 2020'nin sonunda ikinci bir tesisin devreye girmesiyle üretim kapasitesini yıllık 600 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Çinli ilaç şirketi Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac da 3'üncü aşama klinik denemelerine başlanan aşı adayları arasında bulunuyor.

Çin hükümeti, 22 Temmuz'da 1'inci ve 2'nci aşama denemelerde etkinliği kanıtlanan ve ciddi bir yan etkiye rastlanmayan aşı adayının acil durum kullanımına izin vermişti.

Formülünde virüsün etkisizleştirilmiş bir versiyonunu içeren aşı adayı için 21 Temmuz'da Brezilya'da, 11 Ağustos'ta Endonezya'da 3'üncü aşama klinik denemelere başlanmıştı. 3'üncü aşama denemeler kapsamında 17 Eylül'de insanlar üzerinde test edilmeye başlanan Coronavac, "Türkiye'de denenen ilk Kovid-19 aşısı" oldu. 

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Çinli Sinovac Biotech şirketine geliştirdiği aşı için 515 milyon dolarlık fon
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