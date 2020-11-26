Azerbaycan'da 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı' kayıtlara geçti
Azerbaycan'da 3 bin 705 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla "bugüne kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 106 bini aştı.
Bakü
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 705 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 106 bin 101'e yükseldi.
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Sağlığına kavuşanların sayısı 1609 artarak 68 bin 572'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 32 artarak 1256'ya çıktı.
Bugüne kadar 1 milyon 665 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 36 bin 273 kişinin tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.