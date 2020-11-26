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Koronavirüs

Azerbaycan'da 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı' kayıtlara geçti

Azerbaycan'da 3 bin 705 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla "bugüne kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 106 bini aştı.

Ruslan Rehimov   | 26.11.2020
Azerbaycan'da 'en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı' kayıtlara geçti Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 705 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 106 bin 101'e yükseldi.


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Sağlığına kavuşanların sayısı 1609 artarak 68 bin 572'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 32 artarak 1256'ya çıktı.

Bugüne kadar 1 milyon 665 bin testin yapıldığı Azerbaycan'da, 36 bin 273 kişinin tedavisi sürüyor.

Azerbaycan'da, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle karantina süresi 28 Aralık'a kadar uzatılmış, virüse karşı alınan tedbirler sıkılaştırılmıştı.

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