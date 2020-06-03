Arap ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler ve vaka sayıları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 230, Tunus'ta 49, Bahreyn'de 20, Umman'da 67, Suudi Arabistan'da 579, Katar'da 45 oldu. Fas'ta ise 44 yeni vaka tespit edildi.
İstanbul
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Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 230'a çıktığı belirtildi.
Açıklamada, 710 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 29 bin 359'a ulaştığı aktarıldı.
Bakanlık, ülkede şu ana kadar 15 bin 750 kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.
Tunus
Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybının 49 olduğu duyuruldu.
Son 24 saatte sadece 1 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 1087 olarak kaydedildiği bilgisi verilen açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 643'e ulaştığı aktarıldı.
Bahreyn
Bahreyn Sağlık Bakanlığı da ülkede 1 Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirdiğini, böylece can kaybının 20'ye yükseldiğini duyurdu.
Toplam vaka sayısının 12 bin 311'e çıktığını belirten Bakanlık, hastalığı atlatanların sayısının da 7 bin 407 olduğunu kaydetti.
Umman
Umman'da ise can kaybı 8 artarak 67'ye çıktı.
Sağlık Bakanlığı, ayrıca, 738 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 13 bin 538'e ulaştığını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 845 olduğu paylaşıldı.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 44 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 7 bin 910'a çıktığını duyurdu.
Ülke genelinde 233 kişinin daha hastalığı atlattığına işaret edilen açıklamada, böylece sağlığına kavuşanların sayısının 6 bin 643'e yükseldiği kaydedildi.
Bakanlık daha önceki açıklamalarında, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 206 olduğunu belirtmişti.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 30 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 579'a çıktığı ifade edildi.
Ülkede 2 bin 171 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 91 bin 182 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen sayısının ise 68 bin 159'a ulaştığı aktarıldı.
Katar
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 45'e yükseldiği aktarıldı.
Açıklamada, toplam vaka sayısı 62 bin 160, iyileşen hasta sayısı ise 37 bin 542 olarak paylaşıldı.
Lübnan
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 14 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece toplam vaka sayısının 1256'ya yükseldiği ifade edildi.
İyileşen hasta sayısının ise 724'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının 27 olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.