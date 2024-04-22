Tunus'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği himayelerinde Uluslararası Tunus Maarif Okulları, Tunus Yunus Emre Enstitüsü ve THY işbirliğiyle düzenlenen etkinlikle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlandı.
Tunus
Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ile Tunus'taki Türk kurumların temsilcileri, Tunus'ta yaşayan Türkler ve Tunus Maarif Vakfı Okullarında eğitim alan öğrencilerin velileri katıldı.
Büyükelçi Demircan, temsili olarak makamını Efe Mersin'e devrederken, Baş Müsteşar Belgin Ergüneş'in makamına Nermin Nedret Turan, Askeri Ataşe Albay Aydın Bayar'ın makamına Abdullah Taha Yurduseven, Kültür ve Turizm Ataşesi Yunus Düzcü'nün makamına Kerem Ersoy, Ticaret Ataşesi Emre Semiz'in makamına da Ahmet Düzcü geçti.
Türkiye Maarif Okullarında okuyan öğrencilerin Türkiye Büyükelçiliğindeki makamları temsili olarak devralmasının ardından, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle temsili Büyükelçi Efe Mersin başkanlığında yapılan toplantıda Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği çocuk bayramının barış getirmesi dileği vurgulandı.
Etkinliğe ilişkin AA muhabirine konuşan Büyükelçi Demircan, "23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çok önem verdiğimiz bayramlardan birisi. Çünkü Türkiye'ye Cumhuriyetin gelmesini kutluyoruz. Ülkemizde büyük bir değişimin yaşandığı 23 Nisan 1920'de Cumhuriyet yolunda atılmış en büyük adım olan TBMM açıldı. Demokrasi ile beraber Türkiye'de halk sandık yoluyla yöneticileri seçmek suretiyle yönetime katılım sağladı. Aynı gün Çocuk Bayramını kutlamamızın sebebi ise çocuklarımızın bizim geleceğimiz olmasıdır. Çocuklarımız geleceğimizi şekillendirmek için yönetici olarak geleceğimizde görev alacak." ifadelerini kullandı.
Çocuklarla ilgilenmenin ve onların ufuklarını açmak için çalışmanın önemine vurgu yapan Demircan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Geleceğimizin yöneticileri çocuklara, Türkiye'de her yıl 23 Nisan'da olduğu gibi burada da onlara makamımızı temsilen devrettik. Bu tür etkinlikler Tunus'ta Türkiye'nin tanınmasının ve iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin de önünü açıyor. Aynı zamanda tüm dünya çocuklarına armağan edilen bu bayramda, ülkemizde yapılan kutlamalarda tüm dünya ülkelerinden gelen çocuklar başkent Ankara'da düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliklerine katılıyor."
Çocuklara yönelik palyaço ve kukla gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.