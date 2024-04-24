Dolar
32.55
Euro
34.83
Altın
2,322.13
ETH/USDT
3,204.80
BTC/USDT
66,510.00
BIST 100
9,645.02
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Katar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Türk Okulu'nda düzenlenen etkinlikle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlandı.

Ali Altunkaya  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Katar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Doha

Etkinliğe, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu’nun yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan Büyükelçileri başta olmak üzere Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Katar'da yaşayan Türkler ile Katar Türk Okulunun öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, burada yaptığı konuşmada, "Bizler yurdumuzdan kilometrelerce uzakta 23 Nisan'ı kutlarken hem çocuklarımıza kendi değerlerimizi aşılamayı, hem de tüm dünyaya çocuklarının haklarını koruyacak ve kollayacak bir amaç ortaya koymayı hedeflemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki çocukların aynı şartlara sahip olmadığını belirten Göksu, "Özellikle Gazze’de ve dünyanın diğer coğrafyalarında bizlerle aynı şartlara sahip olamayan çocukları unutmamalıyız. Bu vesile ile bütün çocuklara savaşların ve yıkımların olmadığı, barış, sevgi ve mutluluk dolu bir dünya temenni ediyorum.” diye konuştu.

Çocuklara yönelik palyaço ve kukla gösterilerinin yapıldığı etkinlikte misafirlere pamuk şeker, dondurma ve patlamış mısır ikram edildi. Program Katar Türk Okulu tarafından düzenlenen ulusal egemenlik futbol ve atletizm müsabakalarında dereceye giren öğrenciler için yapılan ödül töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Öte yandan Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde gerçekleşen etkinlikle Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle temsili olarak büyükelçilik makamını Katar Türk Okulu'ndaki iki öğrenciye devretti.

Büyükelçi Göksu, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 104. yıl dönümü ile aynı zamanda çocuk bayramını da kutladıklarını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Gazze'de insani ve evrensel değerlerin göz ardı edildiğini söyledi
Anıtkabir, 23 Nisan'da 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Balıkesir'de kaybolan ekonomist Berzeg'in evinin yakınlarında kemik ve kıyafet parçaları bulundu
Milli Savunma Bakanı Güler'den Irak ile ortak harekat merkezi kurulmasına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti

Benzer haberler

Katar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Katar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

T3 Vakfı'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Anıtkabir, 23 Nisan'da 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Arzumuz, inşallah referanduma ihtiyaç olmayacak bir çoğunlukla anayasa çalışması yapılır

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Arzumuz, inşallah referanduma ihtiyaç olmayacak bir çoğunlukla anayasa çalışması yapılır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti
HÜRKUŞ 23 Nisan için çocukların elleriyle uçtu

HÜRKUŞ 23 Nisan için çocukların elleriyle uçtu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet