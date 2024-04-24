Katar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Katar'ın başkenti Doha'daki Katar Türk Okulu'nda düzenlenen etkinlikle "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" kutlandı.
Doha
Etkinliğe, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu’nun yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan ve Kırgızistan Büyükelçileri başta olmak üzere Katar'daki Türk kurumlarının temsilcileri, Katar'da yaşayan Türkler ile Katar Türk Okulunun öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.
Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, burada yaptığı konuşmada, "Bizler yurdumuzdan kilometrelerce uzakta 23 Nisan'ı kutlarken hem çocuklarımıza kendi değerlerimizi aşılamayı, hem de tüm dünyaya çocuklarının haklarını koruyacak ve kollayacak bir amaç ortaya koymayı hedeflemeliyiz." ifadelerini kullandı.
Gazze'deki çocukların aynı şartlara sahip olmadığını belirten Göksu, "Özellikle Gazze’de ve dünyanın diğer coğrafyalarında bizlerle aynı şartlara sahip olamayan çocukları unutmamalıyız. Bu vesile ile bütün çocuklara savaşların ve yıkımların olmadığı, barış, sevgi ve mutluluk dolu bir dünya temenni ediyorum.” diye konuştu.
Çocuklara yönelik palyaço ve kukla gösterilerinin yapıldığı etkinlikte misafirlere pamuk şeker, dondurma ve patlamış mısır ikram edildi. Program Katar Türk Okulu tarafından düzenlenen ulusal egemenlik futbol ve atletizm müsabakalarında dereceye giren öğrenciler için yapılan ödül töreni ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Öte yandan Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği'nde gerçekleşen etkinlikle Büyükelçi Dr. Mustafa Göksu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle temsili olarak büyükelçilik makamını Katar Türk Okulu'ndaki iki öğrenciye devretti.
Büyükelçi Göksu, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 104. yıl dönümü ile aynı zamanda çocuk bayramını da kutladıklarını belirtti.
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