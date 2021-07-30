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Sağlık, Koronavirüs

ABD sağlık yetkilileri, Delta varyantı sebebiyle Kovid-19'la 'savaşın değiştiğini' söyledi

Delta varyantının su çiçeği kadar bulaşıcı olduğunu ve diğer versiyonlardan daha tehlikeli olabileceğini gösteren yeni bulgular, ABD sağlık yetkililerini, ulusun yeni tip koronavirüsle mücadelesine dair tavsiyeleri değiştirmeyi düşünmeye sevk etti.

Saadet Firdevs Aparı   | 30.07.2021
ABD sağlık yetkilileri, Delta varyantı sebebiyle Kovid-19'la 'savaşın değiştiğini' söyledi

Ankara

Delta varyantının su çiçeği kadar bulaşıcı olduğunu ve diğer versiyonlardan daha tehlikeli olabileceğini gösteren yeni bulgular, ABD sağlık yetkililerini, ulusun yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine dair tavsiyeleri değiştirmeyi düşünmeye sevk etti.

Washington Post'un ABD'deki araştırmalardan derlediği belgelere göre, Kovid-19'un Delta varyantının su çiçeği kadar bulaşıcı seyrettiği ve soğuk algınlığı, grip, çiçek hastalığı ve ebola virüsünden daha bulaşıcı enfeksiyonlara neden olduğu belirtildi.

ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Delta varyantı tehlikesi sebebiyle "savaşın değiştiğini" belirterek, Kovid-19'la mücadele yöntemlerini farklılaştırdı. Bu kapsamda CDC aşılananlar dahil herkese maske önermek, doktorlar ile diğer sağlık çalışanlarının aşılanmasını talep etmek gibi yeni önlemleri dikkate almaya başladı.

CDC çalışanları, edinilen bulguları Delta varyantının tehlikelerini ve aşılamadan sonra oluşabilecek enfeksiyonları açıklamada kullanıyor.

Aşılı kişilerin virüslerin yoğun olduğu yerlerde maske takmaya devam etmelerini tavsiye eden CDC, belgelerin aşı sonrası enfeksiyonların en az aşılanmamış kişilerde olduğu kadar bulaşıcı olabileceğini gösterdiğini belirterek, Massachusetts'in Provincetown şehrindeki Cape Cod kasabasında aşılanmış kişiler arasında da büyük bir salgın görüldüğünü kaydetti.

Bu arada çalışmanın derlendiği belgelerde, delta varyantının alfa varyantından daha büyük risk oluşturabileceğini gösteren Kanada, Singapur ve İskoçya'dan çalışmalara atıfta bulunuluyor.

Belgelere göre, ocak ayından bu yana Kovid-19 hastaları arasında hastaneye yatışların ve hastane içi ölümlerin artan bir bölümünü aşılamadan sonra enfekte olan kişiler oluşturuyor.

CDC, Kovid-19 aşılarının enfeksiyonları, ciddi hastalıkları ve ölümü önlemede hala oldukça etkili olduğunu ve aşı sonrası enfeksiyonların yaygın olmadığını vurguluyor.

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