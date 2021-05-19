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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 19 Mayıs saat 23.15 itibarıyla 26 milyon 937 bin 726'ya ulaştı. Son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı.

Ömer Olcay   | 19.05.2021
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Ankara

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, 23.15 itibarıyla 26 milyon 937 bin 726'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 15 milyon 449 bin 682 ikinci doz aşı 11 milyon 488 bin 44 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 218 bin 683 Kovid-19 testi yapıldı. 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 233 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 902 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 9 bin 271 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 980 bin 516'ya yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 512 bin 691'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 151 bin 38, vefat sayısı 45 bin 419 oldu.

Yurt genelinde koronavirüs denetimleri

Adana'da 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye, Bolu'da 390 kişiye ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 11 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal nedeniyle para cezası uygulandı.



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Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 26 milyon 912 bin 166 oldu
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