Sağlık, İsrail’in Gazze saldırıları

Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 117. haftada sürdürdü

Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşlerini 117. haftada da devam ettirdi.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Erzurum'da sağlıkçılar Gazze için sessiz yürüyüşlerini 117. haftada sürdürdü Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Erzurum

Lala Mustafa Paşa Camisi önünde bir araya gelen, aralarında doktor ile tıp fakültesi öğrencilerinin de bulunduğu sağlık çalışanları, bayrak eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan aile hekimi Muhammet Mutlu, Gazze, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Arakan ve dünyanın dört bir yanında zulme uğrayan insanların sesi olmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Modern dünyanın teknoloji ve yapay zeka gibi gelişmelerle övündüğünü ancak Gazze'de insanlık tarihinin en utanç verici tablolarından birinin yaşanmaya devam ettiğini belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Gazze halkı bugün dondurucu soğuklar, açlık ve sistematik bir yok edişle karşı karşıya. Gazze'de yürütülen bir din savaşı değildir. Bir dine mensup olduğunu iddia eden siyonist Yahudilerin önemli bir kısmının, dinlerinin ahlakıyla ve hatta yaratıcıları olduğunu iddia ettikleri güçle bir ilişkileri yoktur. Siyonizm siyasal bir yapıdır ve tek amacı Filistin merkezli ırkçı, sömürgeci ve faşist bir devlet yapılanması elde etmektir. Yaklaşık 200 yıldır bu amaçları için büyük gayretle çalışan bu insanlar, bugün rüyalarının son noktasını koymak için Filistin'de yaşayan tüm insanların sadece siyasal haklarını değil topraklarını ve hatta canlarını almayı istediklerini arsızca dünyaya haykırmaktadır. 200 yıldır yaptıkları çalışmaların neticesi olarak, dünyanın süper güçleri olarak adlandırılan devletler onları desteklemekte ve işledikleri zulümlere göz yummaktadır."

Yürüyüş, basın açıklamasının ardından edilen duayla son buldu.

