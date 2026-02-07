Milli Eğitim Bakanı Tekin: Yatırım yapmamayı marifet olarak gören bir muhalefetle karşı karşıyayız
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Temel atmama töreni yapmayı marifet olarak ya da şehirlerde trafik artıyor, yol yapmak trafik sorununu daha da büyütecek mantığıyla yatırım yapmamayı marifet olarak gören bir muhalefetle karşı karşıyayız." dedi.
Erzurum
Bakan Tekin, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, muhalefetin sudan bahanelerle kendisine yönelik yüklenmeleri olduğunu ve karne tatili sonrası karnelerle ilgili kendisine yönelik eleştiriler yapıldığını söyledi.
İkinci dönem okulların açılmasıyla Türkiye'de 75 binden fazla okulda çocuklara milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek, onlara bayrak sevgisini, millet olma bilincini aşılayacak bayrak seferberliği yaptıklarını söyleyen Tekin, yarıyıl tatilinin ardından "Bayrak Sevgisi" temasıyla ilk ders zilinin çalmasına ilişkin eleştirileri hatırlattı.
Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:
"Mesela tek bir tane muhalefet partisinden birisi çıkıp 'Teşekkür ederiz arkadaşlar, Allah razı olsun. Bu çocuklara bayrak sevgisini öğretecek güzel bir etkinlik yaptınız' demedi. Maalesef Türkiye'deki muhalefetin yaklaşımı bu. Sadece eleştiri, yalanlar, iftiralar üzerine ve insanların moral motivasyonunu kıracak, kırmaya yönelik temel atmama töreni yapacak, temel atmama töreni yapmayı da bir marifet olarak ya da şehirlerde trafik artıyor, yol yapmak trafik sorununu daha da büyütecek mantığıyla yatırım yapmamayı marifet olarak gören bir muhalefetle karşı karşıyayız."
Milli Eğitim Bakanlığı olarak milli birliği, beraberliği, ulus olma bilincini pekiştirecek çalışmaların devam edeceğini işaret eden Tekin, milleti bir arada tutan önemli değerlerden olan ramazan ayı ile ilgili olarak okullarda çok yoğun bir etkinlik programı yapacaklarını anlattı.
Etkinliklerin amacının, öğrencilerin millet olma bilincini güçlendiren bu değerlere sahip olmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Tekin, "Asrın depremini, asrın felaketini yaşadık ama hemen akabinde 'asrın inşası' dediğimiz, 'asrın birlikteliği' ile beraber yürüttüğümüz milli birlik, beraberlik duygularımızın doruk noktaya çıktığı herkesin bir şekilde gücü nispetinde oradaki yaraların sarılması için çaba sarf ettiği bir süreci yaşadık." dedi.
"Matematik bilmediği çok açık"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik eleştirilerde bulunan Tekin, şöyle devam etti:
"Bugün Sayın Özgür Özel'in açıklamalarını okuyorum. Özgür Özel Cumhurbaşkanımızın (deprem bölgesi) bölgeye ziyareti üzerinden bir analiz yapıyor. Matematik bilmediği çok açık. Biz kabinedeki bütün bakan arkadaşlarla toplamda kaç 100 defa bölgeye gittik, kaç arkadaşımızı görevlendirdik. Bunların her birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oraya gitti. Her birisi Sayın Cumhurbaşkanımızın bizatihi doğrudan takibiyle işlerini yaptı. 6 Şubat'tan önce bu illerimiz nasılsa ondan çok daha iyi bir hale getirmeye çaba sarf ettik."
Tekin, depremden etkilenen 11 ilde yaklaşık 10 bin sınıfın kullanılamaz hale geldiğini, bu 10 bin sınıfın yerine yaklaşık 15 bin sınıf yaptıklarını ve 10 bin sınıfın da inşaatının devam ettiğini ifade etti.
Eylül ayı itibarıyla bölgede 10 bin sınıfın yerine yaklaşık 25 bin sınıfla eğitimin devam edeceğine dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:
"Her ilde şunu hedefledik. En az 6 Şubat günü sahip olunan sınıf sayısının, derslik sayısının yüzde 15 fazlasına erişelim istedik. Şimdi bütün bunlar varken Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kadar takibi talimatı varken sadece 6 Şubat'ta bölgeyi ziyaret edip manipüle eden, süreci sabote etmeye çalışan, politik cümleler zikredip ondan sonra da Sayın Cumhurbaşkanını suçlamak en basit ifadeyle kolaycılıktır. Bir siyasetçinin asla yapmaması gereken şeydir. Nezaketimizden daha farklı cümleleri kurmak istemiyorum. Ancak milli birlik ve beraberlik dediğimiz şey iktidarıyla muhalefetiyle, siyasetçisiyle, kamu görevlisiyle hep beraber sahip çıkılması gereken bir süreçtir. Hepimizin bu süreçte sorumlulukları var."
Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla öğretim programlarını revize ederken en önemli çıkış noktalarından bir tanesinin huzurlu bir toplum, huzurlu bir aile ortamının ortaya çıkartılması olduğunu ve bu yönüyle çalışmaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürüttüklerini sözlerine ekledi.
Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Fatma Öncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, bazı ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.
"Bakanlığımız ilk günden bu yana sahada oldu, olmaya da devam ediyor"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Göktaş, burada yaptığı konuşmada, bugün Erzurum'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Dün 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'de olduklarını hatırlatan Göktaş, "Ben öncelikle bu asrın felaketinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza toparlanma sürecinde özellikle psikososyal süreçlerinde Bakanlık olarak biz çalışmalarımıza sahada aktif bir şekilde devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar 5 milyon 100 binden fazla kişiye psikososyal destek sağlandığını, sağlamaya da devam ettiklerini anlatan Göktaş, "Nihayetinde böyle büyük felaketler sonrasında özellikle travmadan sonrasında meydana gelebiliyor. Bu kapsamda özellikle Bakanlığımız ilk günden bu yana sahada oldu, olmaya da devam ediyor. Büyük çalışmalar yapıldı gerçekten. İnşa süreçleriyle beraber aynı zamanda oranın rehabilite edilmesi, tekrar topluma kazandırılması ve günlük yaşamı en hızlı şekilde normal hayata döndürülmesi üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bu çalışmaları ilk günden bu yana sürdürmeye devam ediyoruz ve biz hiçbir zaman elimizi sahadan çekmedik." diye konuştu.
"Biz sadece yılda belirli günlerde deprem turisti gibi oralara gitmiyoruz"
Bakan Göktaş, şöyle devam etti:
"Biz sadece yılda belirli günlerde deprem turisti gibi oralara (deprem bölgesi) gitmiyoruz. Biz her zaman oralardayız. Bunu vatandaşımız, milletimiz de gayet iyi biliyor. Dolayısıyla burada gerçekten son dönemlerde yapılan eleştirileri çok yersiz buluyorum. Yapılan işi takdir etmek lazım. Hakkı teslim etmek lazım. Bakın burada Bulgaristan büyüklüğünde adeta bir enkaz olan bölgeyi sadece 2,5 yıllık bir sürede sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı'mızla ayağa kaldırdı. Bu dünyada eşi benzeri görülmemiş afeti, eşi benzeri görülmemiş bir hızla ayağa kaldırmak her yiğidin harcı değildir. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Ona güvenen milletimizden razı olsun. Milletimizin duası her şeyin üstesinden gelir. Bunların hiçbir şekilde bir siyasi pazarlığı da olmaz. Bir siyasi polemik de yapılmaz. Gelip burada üç tane konteyner, çöp konteyneri koyacaksın, bunun da polemiğini yapacaksın. Sonra da vatandaşa sanki bir hizmet sunmuş gibi gelip anlatacaksın. İnsan bir utanır."
Göktaş, dün olduğu gibi bugün de yarın da memleketin 81'inde, 922 ilçesinde karış karış vatandaşla buluşmaya, milletle bir araya gelmeyi sürdüreceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı olarak her daim sahada olduklarını ifade eden Göktaş, "Çok şükür bugün Erzurum'a sanırım üçüncü gelişim. Bu ziyaretler kapsamında da şehrimize hizmetler getirmeye devam edeceğiz. 2023 yılı sonrasında özellikle burada kadınlara, gençlere, çocuklara yönelik üç yeni aile destek merkezi açtık ve bugün de biz çok güzel aslında iki çalışmayı hayata geçirmek üzere geldik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızın, Bakanlığımızın, Valiliğimizin ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın destekleriyle beraber 75 Sosyal konutu da bugün şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelere teslim edeceğiz inşallah. Bununla beraber Aziziye'de engelli aktif yaşam merkezimizi hayata geçireceğiz. Huzurevimizle ilgili de önemli bir çalışma başlattık. İnşallah yakın zamanda bunu da Erzurumlu vatandaşlarımıza kazandıracağız." dedi.
Diğer yandan da Hınıs ilçesinde de bir sosyal hizmet merkezi kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Göktaş, "Bu kapsamda özellikle diğer ihtiyaçları, diğer yeni ihtiyaçları da burada hem takip etmek hem mevcut yaşam sosyal hizmet merkezlerimizi ziyaret etmek aynı zamanda da biliyorsunuz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bizler de şehit ve gazi ailelerimizle bir araya geliyoruz. Bugün de bir 'Medd-Up' gösterimiz olacak. Orada da şehit ailelerimizle gazilerimizle bir araya geleceğiz. Bu kapsamda da bir çalışmamız olacak inşallah." diye konuştu.
Geçen yılın "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu sene 'Aile ve Nüfus 10 yılı' kapsamında aile odaklı ve nüfus odaklı çalışmalarımızı özellikle politikalarımıza yansıtmak amacıyla da çalışmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl başladığımız iki önemli proje vardı. Bunun bir tanesi doğum yardımımız. Doğum yardımıyla beraber her doğan bebeğin yanında olduk. Her doğum yapan annenin yanında olduk ve bu kapsamda ilk doğan bebeğe 5 bin liralık tek sefer destek, ikinci bebek için 1500 liralık aylık, çocuk 5 yaşını doldurana kadar bir destek ve üçüncü ve sonrasındaki bebekler için de 5 bin liralık aylık, annelerinin hesabına yatacak şekilde bir destek sunmaya başladık. Bu kapsamda da memnuniyetle söylemek isterim ki, Erzurum'da da 7 bin 999 annemizin de doğum yardımından istifade etmesini sağladık. Sadece bir yılda inşallah bu kapsamda da desteklerimiz sürdürmeye devam edeceğiz."
"200 ve 250 bin liralık kredilerimiz güncellendi"
Gençlere de desteklerinin olduğunu anlatan Göktaş, sunları kaydetti:
"Evlenecek olan gençlerimizin de yanındayız. Evlenmeden önce evlilik öncesi eğitim programı alıyorlar. Evlendikten sonra da onları takip etmeye devam ediyoruz. 200 ve 250 bin liralık kredilerimiz güncellendi. Bu kapsamda da Erzurum'da 1190 çiftimizi evlendirdiğimizi özellikle vurgulamak istiyorum. İnşallah Rabb'im sayılarını artırsın. Bu gençlerimize sadece kredi sunmuyoruz. Biliyorsunuz bu kredide yeraltı zenginliklerimizden gençlerimizin geleceğine yaptığımız bir yatırım. Bu kapsamda da ben milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bunu hayata geçirmek için bir kanun düzenleme gerekiyordu. Milletvekillerimiz de Mecliste bu kapsamda bu ve buna benzer pek çok projeyi hayat geçirmemizi sağladı.
Son 24 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti hükümetlerinde sosyal politikalar alanında devrim niteliğinde yenilikler hayata geçirdik. Evde bakım yardımıyla, engellisine, yaşlısına bakan ailelerimizin yanındayız ve bu kapsamda da Erzurum'da 5936 ailemize aylık 13 bin 878 liralık aylık destek sunuyoruz. Biz her daim sosyal politikalarımızı hayata geçirmeye, ihtiyaç sahibi her vatandaşımızın yanında olmayı sürdürmeye devam edeceğiz. Erzurum'da yine güzel hizmetlerimiz olacak, olmaya da devam edecek. Çünkü kimseyi geri bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bunu da sizlerle beraber yapıyoruz. Çünkü siz komşusuyla dertlenen, vatandaşıyla dertlenen bir dava insanısınız."
