Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,008.10
BTC/USDT
68,066.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Axios: ABD, Gazze Barış Kurulunun ilk liderler toplantısını 19 Şubat'ta yapmayı planlıyor

ABD'nin, Gazze'deki ateşkes sürecinin ikinci aşaması kapsamında oluşturulan "Barış Kurulu"nun ilk liderler toplantısı ve bağış konferansını 19 Şubat'ta yapmayı planladığı öne sürüldü.

Ayşe İrem Çakır  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Axios: ABD, Gazze Barış Kurulunun ilk liderler toplantısını 19 Şubat'ta yapmayı planlıyor

Ankara

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili, Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna ilişkin iddialarda bulundu.

ABD yönetiminin, Kurul'un ilk liderler toplantısı ve bağış konferansını 19 Şubat'ta yapmayı planladığını söyleyen yetkili, bu planın henüz erken bir aşamada olduğuna ve değişebileceğini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkili ayrıca, ABD Barış Enstitüsünde yapılması planlanan toplantı konusunda yönetimin çeşitli ülkelere davet için ulaştığını söyledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu. Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'nin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, 17. El Cezire Forumu'nda konuştu
Edirne'de Meriç Nehri'nin debisi iki günde yaklaşık 3 katına çıktı
Çocuklarda siber zorbalığın önlenmesi için ailelere "denetim" uyarısı
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Durgut, yol haritalarını anlattı
Yargıtay, İzmir depreminde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı davasında bazı sanıkların cezasını bozdu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Axios: ABD, Gazze Barış Kurulunun ilk liderler toplantısını 19 Şubat'ta yapmayı planlıyor

Axios: ABD, Gazze Barış Kurulunun ilk liderler toplantısını 19 Şubat'ta yapmayı planlıyor

Trump, Obama ailesine yönelik "ırkçı" paylaşımı kınarken, paylaşım için özür dilemeyi reddetti

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdürüyor

Trump, İran ile Umman'da yapılan ilk görüşmeyi "çok iyi" olarak tanımladı

Trump, İran ile Umman'da yapılan ilk görüşmeyi "çok iyi" olarak tanımladı
ABD ile Hindistan, üzerinde uzlaştığı geçici ticaret anlaşması çerçevesini açıkladı

ABD ile Hindistan, üzerinde uzlaştığı geçici ticaret anlaşması çerçevesini açıkladı
Trump, İran ile iş yapan ülkelere ek tarife uygulanabilmesine yönelik kararnameyi imzaladı

Trump, İran ile iş yapan ülkelere ek tarife uygulanabilmesine yönelik kararnameyi imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet