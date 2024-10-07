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Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Sivas'ta yamaç paraşütçüleri Filistin'e destek için uçtu

Sivas'ta bir grup yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Serhat Zafer  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Sivas'ta yamaç paraşütçüleri Filistin'e destek için uçtu

Sivas

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı insanlık dışı saldırının birinci yılı dolayısıyla yamaç paraşütçüleri, Paşabahçe Mesire Alanı yakınındaki tepelerden "Filistin atkılarıyla" uçuş gerçekleştirdi.

Sporcular, uçuş öncesinde ise iniş alanına Filistin direnişinin simgelerinden biri olan yaklaşık 10 metrelik "Hanzala" figürü çizdi.

Etkinliğe katılan 4 yamaç paraşütü sporcusu, gökyüzünden adalet ve özgürlük mesajı gönderdikleri Filistin halkının yanında oldukları mesajını verdi.

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