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Bilecik, İzmir ve Hatay'da orman yangınlarından etkilenenlere yaklaşık 12,3 milyon liralık destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik, İzmir ve Hatay'daki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 12 milyon 260 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Fatma Nur Candan  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Bilecik, İzmir ve Hatay'da orman yangınlarından etkilenenlere yaklaşık 12,3 milyon liralık destek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göktaş, yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını belirtti.

Göktaş, "Bilecik'e 1 milyon 460 bin lira, İzmir'e 5 milyon 800 bin lira ve Hatay'a 5 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 12 milyon 260 bin lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımız için destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Diğer illerdeki orman yangınlarının da 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle takip edildiğini vurgulayan Göktaş, "Akut dönem sonrası sosyal yardımlara ihtiyaç duyulması halinde yangın bölgesinden gelen talepleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

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