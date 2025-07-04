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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Paris Belediye Meclisi, Gazzelilere fahri hemşehrilik tanıyan kararı kabul etti

Paris Belediye Meclisinde, Gazzelilere fahri hemşehrilik tanıyan önerge kabul edildi.

Esra Taşkın  | 04.07.2025 - Güncelleme : 04.07.2025
Paris Belediye Meclisi, Gazzelilere fahri hemşehrilik tanıyan kararı kabul etti

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Belediye Meclisinde dün, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli sivillerin anılması için çevreci siyasetçilerin 7. kez sunduğu önerge görüşüldü.

Paris Belediye Meclisi, Gazzeli sivillerin anılması amacıyla Gazzelilere fahri hemşehrilik tanınmasını ve Eyfel Kulesi ışıklarının söndürülmesini içeren önergeyi kabul etti.

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