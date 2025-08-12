Dolar
40.73
Euro
47.34
Altın
3,349.40
ETH/USDT
4,283.60
BTC/USDT
118,387.00
BIST 100
10,942.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, İsrail-Filistin çatışması

Muaythaide İsrail'e ambargo kararı

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA), tüm faaliyetlerinde İsrail bayrağının açılmamasına ve marşının okunmamasına karar verdi.

Muhammed Boztepe  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Muaythaide İsrail'e ambargo kararı

Ankara

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre IFMA İcra Kurulu, Filistinli muaythai sporcusu ve barış elçisi Ammar Hamayel'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesi nedeniyle IFMA Başkanı Sakchye Tapsuwan başkanlığında toplandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye ve Avrupa Muaythai Federasyonu Başkanı ve IFMA Başkan Yardımcısı Hasan Yıldız'ın da yer aldığı toplantıda, "Dünya ve kıta şampiyonaları, uluslararası tüm faaliyetlerde İsrail bayrağı açılmayacak, marşı okunmayacak, flama, eşofman, kıyafetler dahil hiçbir bayrak/sembol kullanılmayacak. Sporcular ancak Tarafsız Bireysel Sporcu (AIN) ünvanıyla yarışabilecek." kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Zoom üzerinde katılım sağladığımız bu toplantıda Uluslararası Muaythai Federasyonu İcra Kuruluna, alınan kararın sporun temel değerlerini ortaya koyduğunu, bu kararın önemli bir tavır olacağını belirttim. Dünya, ülkemizin hükümet politikasında tüm savaşların bitmesi için çaba gösterildiğini görüyor. Toplantıda, barışın korunmasını temenni ettiğimizi dile getirerek karardan dolayı teşekkürlerimizi ilettik."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Marmara Denizi'nde başlatılan pina midyeleri ve deniz çayırları projesine ilişkin paylaşım
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti
Hac kaydını yenilemeyenler gelecek yıl hac kurasına katılamayacak
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı

Benzer haberler

"Gazze'de soykırım olduğuna" dair yanıtı nedeniyle askıya alınan sohbet botu Grok yeniden açıldı

"Gazze'de soykırım olduğuna" dair yanıtı nedeniyle askıya alınan sohbet botu Grok yeniden açıldı

Muaythaide İsrail'e ambargo kararı

Uzmanlara göre, İsrail'in Gazze kentini işgal kararı uluslararası hukukun ihlali

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Trump, Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" savundu

Trump, Hamas'ın Gazze'de "kalamayacağını" savundu
ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi

ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için anma etkinliği düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet