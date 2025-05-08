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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

İzmir'deki halk eğitimi merkezinden Gazze ve Ukrayna'daki çocuklara destek

Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi, 2. Uluslararası İzmir Sanat ve Antika Fuarı'nda açtığı serginin gelirini Gazze ve Ukrayna'daki çocuklara ulaştıracak.

Hüseyin Bağış  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
İzmir'deki halk eğitimi merkezinden Gazze ve Ukrayna'daki çocuklara destek Fotoğraf: Hüseyin Bağış/AA

İzmir

Fuardaki sergide, halk eğitim merkezinde yıl boyunca eğitim alan 36 kursiyerin resim ve seramik alanındaki çalışmaları yer alıyor.

Sanata gönül veren kursiyerlerin yeteneklerinin sergilenmesine olanak tanıyan sergi, sosyal sorumluluk projesi olarak da dikkati çekiyor.

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Gaziemir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Murat İpek, AA muhabirine, kursiyerlerle anlamlı dayanışma örneği ortaya koyduklarını belirtti.

Sergiden elde edilecek geliri Gazze'de mağdur olan, bir yemeğin bile ulaştırılamadığı insanlara destek sağlamak adına çocuklara göndermeye karar verdiklerini anlatan İpek, şunları söyledi:

"İnsanlar bir şekilde bu katliamı duyurmak istiyor. Protestolar ve yürüyüşlerle dikkat çekmek istiyorlar ama bunun artık farklı mecralarda da yapılması gerektiğine kanaat getirdik. Bugün bir resim fuarında, belki yarın bir konserde olacak, yaşamın her alanında bu duruma tepki göstermek gerektiğini düşünüp resim fuarıyla başlayalım dedik."

"Orada hala çocuklar ölüyor"

Sergide eseri yer alan Ukraynalı Kateryna Kozachenko da Ukrayna'daki savaş mağduru çocuklara destek olmak istediğini ifade etti.

İzmir'e 5 yıl önce eşiyle yerleştiklerini aktaran Kozachenko, Türkiye'de yeni hayat kurmaya çalıştığını, halk eğitimi merkezindeki resim kursuyla çocukluk hayaline döndüğünü dile getirdi.

Kozachenko, ailesinin hala Ukrayna'da olduğuna değinerek, "Savaşta kuzenimi kaybettim. Savaş devam ediyor ama kimse bunun farkında değil. Artık Ukrayna haberlerde yer almıyor ama orada hala çocuklar ölüyor. Benim içim çok acıyor. Sergide yer alan eserlerimin gelirini Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Sergi, 11 Mayıs'a kadar açık olacak.

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