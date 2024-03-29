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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Avrupa'dan 10 ülkenin Eurovision temsilcisi Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Belçika, Portekiz, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, Litvanya, Finlandiya ve San Marino'yu Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek sanatçılar, Gazze'de acil ve sürdürülebilir ateşkes çağrısında bulundu.

Selen Valente Rasquinho  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
Avrupa'dan 10 ülkenin Eurovision temsilcisi Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Brüksel

Söz konusu 10 ülkenin Eurovision temsilcileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları ortak açıklamada "işgal altındaki Filistin topraklarında ve özellikle Gazze'deki" durum karşısında sessiz kalmaktan rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Açıklamada, "Bizim için mazlumlarla dayanışma içinde olmak, barış, acil ve sürdürülebilir ateşkes ve tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili içten dileklerimizi iletmek çok önemli." ifadesini kullanan sanatçılar, nefretin, İslamofobi ve antisemitizm de dahil olmak üzere tüm formlarına karşı olduklarını vurguladı.

Müziğin evrensel birleştirici gücüne işaret edilen açıklamada, Belçika'dan Mustii, Portekiz'den İolanda, İngiltere'den Olly Alexander, İrlanda'dan Bambie Thug, İsviçre'den Nemo, Norveç'ten Gate, Danimarka'dan SABA, Litvanya'dan Silvester Belt, Finlandiya'dan Windows95Man ve San Marino'dan Megara'nın imzaları yer aldı.

Avrupa'da İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları

11 Mayıs'ta İsveç'in Malmö kentinde yapılacak Eurovision Şarkı Yarışması'nda Avrupa'da birçok ülkeden İsrail'in menedilmesi yönünde çağrılar yapılmıştı.

Fransa'yı 2023 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Fas asıllı Kanadalı şarkıcı La Zarra, 10 Ocak'ta İsrail'in şarkı yarışmasından menedilmesi çağrısında bulunarak, "Maalesef bir kez daha Filistin halkına yönelik katliamla, soykırımla, Batı Şeria ve Lübnan'da saldırılarla karşı karşıyayız." ifadesini kullanmıştı.

İsveç'te aralarında sanatçılar ve müzik endüstrisi yetkililerinin de yer aldığı 1000 kişi 10 Ocak'ta imza toplayarak "İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan menedilmesini" istemişti. Sanatçılar, İsrail'in katılımının engellenmemesi durumunda İsveç'in yarışmadan çekilmesini talep etmişti.

İspanya azınlık sol koalisyon hükümetine dışarıdan destek veren sol görüşlü Podemos Partisi de 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de sivil ayrımı gözetmeksizin yaptığı saldırılar nedeniyle İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması'ndan ihraç edilmesi talebinde bulunmuştu.

İzlanda'da da müzisyenler derneği Aralık 2023'te ulusal yayın kuruluşu RUV'nin 2024 Eurovision yarışmasından çekilmesi çağrısı yapmıştı. İzlanda Yazar ve Bestekarlar Topluluğu (FTT), RUV'den "masum çocukların ve sivillerin öldürülmesine ve savaşa karşı durmasını" talep etmişti. FTT, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'nın 2022'de Eurovision'dan menedildiğini hatırlatarak İsrail'in katılması halinde 2024 Eurovision'un boykot edilmesini istemişti.

İsrail, Eurovision için reddedilen şarkısının ismini ve sözlerini değiştirmişti

İsrail'in Eurovision'dan menedilmesi çağrıları devam ederken İsrail'in yarışmaya katılmayı planladığı "October Rain" (Ekim Yağmuru) adlı, Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısına atıfta bulunan şarkı, Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından siyasi mesaj içerdiği gerekçesiyle reddedilmişti.

Bunun üzerine İsrail şarkıda değişiklikler yaparak ismini "Dance Forever" (Sonsuza dek dans et) yapsa da bu şarkı da aynı gerekçeyle geri çevrilmişti. Son olarak İsrail yarışmaya "Hurricane" (Kasırga) adlı şarkıyla katılacağını duyurmuştu.

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